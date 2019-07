Frongia (assessore sport Roma): "Confermato l'interesse nel progetto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Daniele Frongia, assessore allo sport del Comune di Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio in merito al nuovo stadio della roma: "La Sindaca ha confermato l'interesse ad andare avanti - spiega -. Proseguono gli incontri, ci sono delle prescrizioni da seguire e non ci sono novità. L'amministrazione vuole defilarsi? Non è vero, la Sindaca ha ribadito di recente l'intenzione di andare avanti. Sicuramente non è stato un percorso lineare e privo di ostacoli. Ce ne rendiamo conto e questo tipo di percorso ha rallentato l'iter".