Frosinone, 25 convocati per l'Empoli: out Krajnc e Perica

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

25 convocati per il Frosinone di Moreno Longo, atteso alla gara casalinga contro l'Empoli. Out Perica e Krajnc, che in settimana hanno lavorato a parte.

Portieri: Sportiello, Bardi, Iacobucci.

Difensori: Ariaudo, Salamon, Capuano, Molinaro, Brighenti, Goldaniga, Beghetto, Zampano, Ghiglione.

Centrocampisti: Vloet, Cassata, Crisetig, Chibsah, Maiello, Gori, Soddimo, Besea.

Attaccanti: Campbell, Ciofani, Pinamonti, Ciano, Matarese.