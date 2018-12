Frosinone, al San Paolo possibile 3-4-2-1: in campo il napoletano Ciano

© foto di Federico Gaetano

Oggi al San Paolo, il Frosinone dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1. D’obbligo il condizionale - scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - perché Longo, alla vigilia, ha lasciato in piedi anche l’ipotesi del 3-5-2 con Cassata mezzala, ma che in fase di possesso farebbe il trequartista come è avvenuto col Cagliari. Se invece dovesse optare per il tridente mascherato, allora alle spalle di Ciofani nel ruolo di trequartisti giocherebbero Ciano e Campbell.