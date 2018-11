© foto di Federico Gaetano

Seduta mattutina per il Frosinone che continua ad allenarsi in vista della sfida in programma sabato contro l’Inter. Dopo un torello iniziale la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Pinamonti è tornato a lavorare con i compagni, al pari di Molinaro, ancora assente Campbell che rientrerà in giornata. Differenziato per Soddimo e Ciano, terapie per Hallfredsson.