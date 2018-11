Frosinone, Ardaiz rientra in gruppo. Affaticamento per Soddimo

Fonte: www.frosinonecalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È ripresa nel pomeriggio la preparazione del Frosinone che sabato prossimo, alle 20:30, sarà impegnato a San Siro contro l’Inter. Alla Città dello Sport la squadra ha svolto il riscaldamento, un lavoro aerobico ed una serie di possessi palla. Ardaiz è rientrato in gruppo, differenziato per Molinaro e Ciano, terapie per Hallfredsson mentre Soddimo ha svolto una seduta di scarico a causa di un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. Assenti i nazionali Krajnc, Campbell e Pinamonti. Domani alle 14 è in programma una nuova seduta di allenamento.