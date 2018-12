Frosinone, Bardi torna in gruppo. Terapie per Hallfredsson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Frosinone che sabato prossimo, alle 15, sarà impegnato al ‘San Paolo’ di Napoli. Seduta di scarico per chi è sceso in campo ieri contro il Cagliari, possessi palla e partitella a campo ridotto per il resto del gruppo. Bardi è tornato a lavorare con i compagni, terapie per Hallfredsson e Gori. Domani alle 14:30 si torna a lavorare a Ferentino.