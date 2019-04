Frosinone, Cassata in gruppo. Ai box Salamon e Viviani

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Esercitazioni tecnico tattiche e partitella a campo ridotto per la squadra di mister Baroni che questa mattina è scesa in campo alla Città dello Sport. Cassata ha svolto l’intera seduta in gruppo, ai box Salamon e Viviani. Domani alle 15:00 è in programma una nuova seduta di allenamento.