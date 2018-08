Frosinone, Chibsah: "Un punto importantissimo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Dazn, al termine della gara disputata al Grande Torino contro il Bologna, parla il centrocampista del Frosinone, Raman Chibsah. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto una grande partita. Dopo il 4-0 contro l'Atalanta abbiamo avuto una grande reazione. Siamo stati attenti sotto il profilo mentale e tecnico. Siamo stati più compatti. Un punto importantissimo per noi per far sempre meglio in vista del nostro obiettivo, la salvezza".