Frosinone-Chievo, i convocati di Baroni: recuperato Paganini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fuori Chibsah, Gori e Salamon per infortunio, mentre Paganini recupera ed entra nella lista dei convocati di mister Baroni. Per quanto riguarda gli attaccanti, spazio al giovane Errico, mentre in difesa ampia scelta per il tecnico: domani la sfida al Frosinone al Benito Stirpe, a partire dalle 18.00.

Portieri: Bardi, Iacobucci.

Difensori: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Capuano, Ghiglione, Goldaniga, Kranjc, Molinaro, Simic, Zampano.

Centrocampisti: Cassata, Maiello, Paganini, Sammarco, Valzania, Viviani.

Attaccanti: Ciano, Ciofani, Dionisi, Errico, Trotta.