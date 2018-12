Frosinone, Ciano e Capuano rientrati in gruppo. Out Bardi e Gori

© foto di Federico Gaetano

Penultimo allenamento della settimana per il Frosinone, che nel pomeriggio è sceso in campo alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino. Agli ordini di mister Longo la squadra ha svolto situazioni tattiche e concluso con una partitella. Rientrati in gruppo Camillo Ciano e Marco Capuano, assenti Bardi e Gori, quest’ultimo bloccato da un attacco febbrile. Continua le terapie Hallfredsson. Domani mattina la rifinitura.