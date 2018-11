Frosinone, differenziato per Ciano e Molinaro. Assenti 3 nazionali

Fonte: frosinonecalcio.com

© foto di Federico Gaetano

Allenamento pomeridiano per i giallazzurri che continuano a lavorare in vista della sfida di sabato contro l’Inter. A Ferentino, agli ordini di mister Longo, la squadra ha svolto alcune esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Ciano e Molinaro, terapie per Hallfredsson e Soddimo, non hanno invece preso parte alla seduta i nazionali Krajnc, Pinamonti e Campbell. Domani alle 11 si torna a lavorare sul campo della Città dello Sport.