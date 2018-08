Frosinone, differenziato per Ciofani e Hallfredsson

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento mattutino alla Città dello Sport per il Frosinone, che continua a preparare la trasferta di domenica prossima sul campo della Lazio. Dopo una fase di attivazione la squadra di mister Longo ha svolto alcune esercitazioni tecniche ed un lavoro per reparti. Differenziato per D.Ciofani, Hallfredsson e Goldaniga. Domani alle 10 si torna in campo per una nuova seduta di allenamento.