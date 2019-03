© foto di Federico Gaetano

Seduta pomeridiana per il Frosinone, che ha lavorato sul campo del Benito Stirpe. Agli ordini di mister Baroni la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Ghiglione e Sammarco, terapie per Viviani. Domani alle 10 è in programma la seduta di rifinitura a Ferentino.