Fonte: frosinonecalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta di allenamento per la squadra di mister Baroni che, alla Città dello Sport, ha svolto un lavoro di forza, dei possessi palla ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Pinamonti che ha intensificato il lavoro sul campo, terapie per Gori. Domani mattina la squadra partirà per il ritiro romano dove resterà fino a sabato prossimo, alle 15 è invece in programma la seduta di allenamento.