Frosinone, differenziato per Sammarco e Viviani. Terapie per Pinamonti

Fonte: frosinonecalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È scesa in campo anche oggi la squadra di Mister Baroni che a Ferentino ha svolto dei possessi palla, una serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Sammarco e Viviani, terapie per Gori e Pinamonti. Assenti i nazionali Cassata e Valzania. I giallazzurri torneranno a lavorare domani alle 15 alla Città dello Sport.