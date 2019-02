Fonte: frosinonecalcio.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seduta pomeridiana per la squadra di mister Baroni che nel pomeriggio ha lavorato a Ferentino. I ragazzi hanno svolto una serie di esercitazioni tecnico tattiche e dei possessi palla. Rientro parziale in gruppo per Federico Dionisi, differenziato per Simic, Brighenti e Ariaudo, terapie per Ghiglione.