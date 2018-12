Frosinone, doppia seduta: differenziato per Krajnc

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppia seduta alla Città dello Sport per il Frosinone che continua a preparare la gara di domenica prossima contro il Sassuolo. La squadra ha svolto un lavoro aerobico, delle esercitazioni per reparti, una serie di possessi palla ed alcune partitelle a tema. Differenziato per Krajnc. Domani la squadra partirà per il ritiro romano dove svolgerà le prossime sedute di allenamento.