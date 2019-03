© foto di Federico Gaetano

Doppia seduta per il Frosinone in vista della sfida con il Torino. La squadra ha svolto un lavoro in palestra, una serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Ghiglione ha lavorato a parte, è invece rimasto a riposo Sammarco per un fastidio al flessore della coscia sinistra. Durante la seduta pomeridiana si è fermato Valzania a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Domani alle 11:30 si torna in campo a Ferentino.