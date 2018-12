© foto di Federico Gaetano

Ripresa degli allenamenti per i giallazzurri, che nel pomeriggio sono tornati in campo alla ‘Città dello Sport’ per preparare il match di domenica al ‘Benito Stirpe’ contro il Sassuolo. Lavoro aerobico e possessi palla, questo il programma odierno per i ragazzi di mister Longo. Rientrato in gruppo Mirko Gori, procede il lavoro a parte Luka Krajnc. Per domani prevista doppia seduta.