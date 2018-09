Frosinone, i 24 convocati per la Lazio: out Joel Campbell

Inter in vantaggio al Dall'Ara nel segno del Ninja : 1-0, gol di Nainggolan

Inter in vantaggio al Dall'Ara, con la firma del Ninja. È Radja Nainggolan, alla prima da titolare con la maglia nerazzurra, a portare sull'1-0 per la squadra di Spalletti in casa del Bologna. Gran lavoro di Politano che riceve sul centro destra e serve l'inserimento del belga: controllo...