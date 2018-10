Frosinone, i convocati di Longo: out in sei per la trasferta di Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il sito ufficiale del club, il Frosinone ha diramato i convocati della prossima sfida tra ciociari e Torino: i gialloblù sono in ritiro alla ricerca di punti per sbloccare una stagione iniziata malissimo. Ancora out Capuano, Gori, Paganini, Dionisi, Maiello e Ardaiz, ma i convocati sono comunque un buon numero, 24. Eccoli di seguito:

Portieri: Sportiello, Bardi, Iacobucci.

Difensori: Ariaudo, Salamon, Kranjc, Molinaro, Brighenti, Goldaniga, Beghetto, Zampano, Ghiglione.

Centrocampisti: Vloet, Cassata, Crisetig, Chibsah, Hallfredsson, Soddimo, Besea.

Attaccanti: Campbell, Ciofani, Pinamonti, Ciano, Perica.