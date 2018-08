Frosinone, i convocati per l'Atalanta: Pinamonti presente, out Ardaiz

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Roma. Nessuna sorpresa rispetto alle indicazioni date alla vigilia della sfida, con Walter Mazzarri che tiene in panchina Simone Zaza e Roberto Soriano e si affida alla coppia d'attacco Iago Falque-Belotti. Le novità 2018-19 sono rappresentate...

Torino-Roma, le formazioni ufficiali: Zaza in panchina. Pastore dal 1'

Lazio, Strakosha: "Non siamo inferiori a nessuno"

Fiorentina, Eysseric via solo con la giusta offerta

Chievo, Sorrentino ci scherza su: "CR7 mi ha preso in pieno!"

Chievo, Stepinski: "Devo fare più gol nelle sfide per la salvezza"

Thohir: "Inter? Non ho mai illuso nessuno. Ora tocca a Suning"

Lazio, Correa: "Accoglienza super a Roma, voglio far divertire i tifosi"

Udinese, Lasagna suona la carica: "Tutti uniti per obiettivi importanti"

Lazio, dalla Spagna: per Milinkovic rifiutata un'offerta del Real da 95 mln

Inter, Nainggolan: "Dispiace non esserci oggi, proverò a tornare col Toro"

Roma, il ds Monchi: "Sorpresi da Olsen. Gonalons in prestito"

Sono 24 i convocati di mister Longo per la gara di domani (ore 20:30) allo stadio ‘Atleti Azzurri D’Italia’ di Bergamo, valida per la prima giornata del campionato di Serie A. Questo l'elenco completo:

