Frosinone-Juventus, Perin verso l'esordio in maglia bianconera

Possibile esordio in una partita ufficiale per Mattia Perin con la maglia della Juventus. Se Szczesny non fosse stato escluso dai convocati della Polonia, avrebbe già esordito contro il Sassuolo, ma questo si riferisce al passato e adesso l'ex Genoa è pronto per la prima gara in bianconero. Contro il Frosinone il tecnico Allegri pare deciso a concedergli la prima titolarità stagionale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.