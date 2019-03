© foto di Federico Gaetano

Ultime in casa Frosinone. Ripresa con una doppia seduta la preparazione del giallazzurri in vista del prossimo impegno di campionato, la gara esterna contro l’Empoli in programma domenica alle ore 15:00. A Ferentino la squadra ha svolto lavoro in palestra, possessi palla e partitelle a tema. Viviani, Sammarco e Ghiglione hanno lavorato a parte. Domani alle 11:30 si torna in campo alla Città dello Sport.