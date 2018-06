Frosinone, Longo: "Buona gara, ora concentrati per il ritorno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Sky Sport, dopo la gara pareggiata contro il Cittadella, parla l'allenatore del Frosinone, Moreno Longo. Queste le sue parole: "Peccato aver preso un gol in circostanze rocambolesche. Ci portiamo via un risultato postiivo in ottica dei 180 minuti. Sono contento perché la squadra ha dimostrato di essere viva. Una gara importante dal punto di vista tattico, ha concesso poco o nulla. Adesso servono altri 90' alla grande per passare in finale. Sono contento per come ha lavorato la squadra. Dobbiamo affrontare la seconda gara con il giusto spirito. Intervallo? E' stato un po' acceso, un errore può starci. Non mi è piaciuto l'atteggiamento alla fine. Questo non è mi è piaciuto. L'episodio del gol non doveva farci deprimere". Anzi direi di più inserirei i timeout durante il match così ci sarebbe la possibilità per cambiare alcune situazioni di gioco".