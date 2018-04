Frosinone, Longo: "Ci sarà da lavorare sulla testa, 5 partite sono tante"

Risultato finale: Frosinone-Empoli 2-4

© foto di Federico Gaetano

Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ha parlato cosi nel post partita a Sky Sport: "C'è da fare i complimenti all'Empoli che ha dimostrato di essere superiore non solo in questa partita. Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, quando nel secondo tempo abbiamo perso gamba e distanze la loro qualità di palleggio è venuta fuori. Sulla testa ci sarà da lavorare, non dobbiamo perdere convinzione, cinque partite sono ancora tante, dobbiamo credere a tutti i costi di poter raggiungere il secondo posto".