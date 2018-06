Frosinone, Longo: "Compattezza e attenzione per il Palermo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Sky Sport, prima della gara contro il Palermo, parla l'allenatore del Frosinone, Moreno Longo: "Strategie particolari non ne esistono. Ci vogliono compattezza e attenzione. Dobbiamo uscire dal Barbera con un risultato positivo per poi giocare tutto al ritorno sabato prossimo. Il rientro di Paganini per noi è importante, si tratta di un giocatore molto utile per noi. Il Palermo è una squadra temibile e noi siamo pronti ad affrontarli sia con il 3-5-2 che con il 3-4-1-2".