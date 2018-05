Frosinone, Longo: "Furore agonistico per ottenere la A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Sky Sport, il tecnico del Frosinone, Moreno Longo, parla in vista della gara contro la Virtus Entella. Queste le sue parole: "Siamo tutti concentrati, sia per la Virtus Entella che per il Frosinone è una gara importante. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Ci teniamo a fare bene sempre su questa strada. Terreno sintetico insidioso? La preparazione è stata uguale, ma il campo è atipico, anche più stretto. Bisogna essere reattivi, concentrati perché il ritmo sarà più veloce del solito. Dobbiamo mettere in campo cinismo, cattiveria e furore".