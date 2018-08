Frosinone, Longo: "Giocato alla pari con il Bologna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match pareggiato contro il Bologna, parla l'allenatore del Frosinone, Moreno Longo. Queste le sue parole a Dazn: "Nei primi 25' abbiamo un po' faticato nella gara, con le mezzali abbiamo fatto fatica. Aggiustato questo, siamo cresciuti. Nella ripresa abbiamo creato tante situazioni interessanti, se avessimo vinto non avremmo rubato nulla. Contro l'Atalanta, già in forma, era il peggiore avversario per noi. Con il Bologna, invece, abbiamo giocato alla pari. Dispiace giocare in un campo vuoto, scenario orribile. Se avessimo giocato in casa con i nostri tifosi potevamo andare meglio".