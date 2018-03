Frosinone, Longo: "Prestazione gagliarda, ma non è bastata"

© foto di Federico Gaetano

A Sky Sport, dopo la gara pareggiata contro la Salernitana, parla l'allenatore del Frosinone, Moreno Longo: "Preoccupato? No. In questo momento abbiamo un punto in più rispetto alle stesse gare del girone d'andata. Questo rispecchia l'andamento del campionato. Non è facile fare punti con tutte le squadre. Abbiamo offerto una prestazione gagliarda, peccato che non siamo riusciti a capitalizzare le occasioni avute. Sono fiducioso per i miei attaccanti, ben presto torneranno a segnare. Ariaudo? Ha avuto un trauma distorsivo al ginocchio, vedremo nelle prossime ore. Salernitana? Ha giocato bene, si è difesa con ordine e noi non siamo stati molto fluidi. Nella ripresa non siamo riusciti a capitalizzare tutte le occasioni avute, peccato, non ci siamo riusciti. Il loro portiere ha fatto almeno due parate, inoltre c'era anche un rigore, non lo dico io, parlano le immagini. Lotta promozione? Ci sono Empoli, Palermo, anche il Cittadella e il Bari possono rientrare".