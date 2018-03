Frosinone, Longo: "Vittoria può essere scintilla per il finale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Sky Sport, dopo la gara vinta di misura contro il Venezia, parla l'allenatore del Frosinone, Moreno Longo: "Era una partita che reputavamo chiave nella nostra stagione. Arrivava dopo un momento critico e volevamo dare una risposta, anche a noi stessi. Abbiamo sottolineato, con questa vittoria, la nostra autostima. Può essere la scintilla per fare bene nel finale di stagione. Non abbiamo solo vinto, ma dato una risposta importante, abbiamo giocato bene, sono contento. Ce la giocheremo fino alla fine per la promozione. Ciofani? Ha avuto un infortunio muscolare non di lieve entità. Ci dispiace perché perdiamo un giocatore della sua caratura per un po' di tempo. Ci servirà per sprone per il finale di stagione. Empoli? Beh, ancora mancano tre settimane prima del match. Ora c'è Pasqua, ci riposiamo, poi lavoreremo forte per affrontarli. Sono con le vele spiegate, ma noi daremo filo da torcere fino alla fine".