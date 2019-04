© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amin Younes raddoppia per il Napoli. Bella giocata del tedesco che nello stretto si libera dei difensori ciociari, triangola con Milik e di destro la piazza nell'angolo più lontano. 49° minuto, 2-0 per i partenopei e terzo gol per lui in campionato.