© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Frosinone ha comunicato lo stato di salute di Emil Hallfredsson. Il giocatore, oggetto nelle scorse settimane di varie voci di mercato, sarà assente dai campi di gioco per 3-4 mesi; ecco il comunicato della società: "Nella giornata di ieri il calciatore Emil Hallfredsson si è sottoposto ad intervento chirurgico per la pulizia e la scarificazione del tendine rotuleo del ginocchio destro. Il centrocampista, accompagnato dal dottor Fabrizio Ferrazza, è stato operato dal professor Ramon Cugat presso l’ospedale Quirón di Barcellona. I tempi di recupero sono stimati in tre/quattro mesi."