Dopo i due giorni di riposo, il Frosinone è tornato in campo questo pomeriggio al ‘Mancini Park Hotel’. Lavoro atletico e partitella questo il programma di allenamento. A parte Stipe Perica, che continua il percorso di recupero personalizzato, così come Ardaiz impegnato con le terapie. Riposo preventivo per Luka Krajnc rientrato dalla Slovenia. Di nuovo in gruppo Capuano e Besea. Assenti i Nazionali Campbell, Hallfredsson e Pinamonti.