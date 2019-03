Frosinone, Pinamonti torna in gruppo. Terapie per Mirko Gori

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo allenamento per il Frosinone oggi al Mancini Park Hotel, la squadra di mister Baroni ha svolto nel pomeriggio dopo il consueto riscaldamento esercitazioni tecnico – tattiche e a chiudere una partitella a campo ridotto. E’ tornato in gruppo Pinamonti, mentre Gori dopo le terapie ha svolto un lavoro differenziato in campo. Domani pomeriggio nuova seduta di allenamento a Roma.