Frosinone, poker in amichevole: con la Viterbese è finita 4-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Poker del Frosinone in amichevole. La squadra di Moreno Longo ha battuto in rimonta la Viterbese grazie alle reti di Ciano, Ciofani, Salamon e Maiello. Per la squadra di mister Lopez a segno Pacilli.

Di seguito le formazioni schierate da Longo.

Frosinone primo tempo (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Zampano, Chibsah, Crisetig, Molinaro; Vloet; Ciano, Ciofani.

Frosinone secondo tempo: Bardi (22’ st Iacobucci); Goldaniga (30’ st Verde), Salamon, Brighenti; Ghiglione, Gori, Maiello, Beghetto; Matarese, Ciofani (20’ st Cassata), Soddimo.