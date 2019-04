Frosinone, Salamon out 20 giorni. Differenziato per Ariaudo e Sammarco

Fonte: frosinonecalcio.com

È ripresa questa mattina la preparazione dei giallazzurri in vista di Frosinone-Inter, gara valida per la trentaduesima giornata in programma domenica alle 20:30 al Benito Stirpe. La squadra è scesa in campo alle 11:30 sul campo della Città dello Sport dove ha svolto una serie di possessi palla ed una partitella a campo ridotto. Non ha preso parte alla seduta Salamon, il difensore si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al muscolo otturatore della coscia sinistra, tra venti giorni verrà nuovamente valutato. Differenziato per Ariaudo e Sammarco, entrambi alle prese con un affaticamento muscolare, terapie infine per Viviani. Domani alle 11:00 è in programma una nuova seduta di allenamento a Ferentino.