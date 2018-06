Frosinone, Sammarco: "Lavorato duramente per il nostro obiettivo"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Frosinone, Paolo Sammarco, prima del match contro il Cittadella, parla a Sky Sport: "Ci siamo preparati bene, abbiamo avuto qualche giorno libero per recuperare dopo quanto accaduto contro il Foggia. Abbiamo lavorato duro per ottenere il nostro obiettivo. In questi anni abbiamo fatto bene, ma per poco non abbiamo raggiunto la A. Ora è un campionato a parte, giocheremo per vincere, dobbiamo essere bravi ed equilibrati per superare il Cittadella".