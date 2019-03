Fonte: frosinonecalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ripresa degli allenamenti per i giallazzurri che alle 15:00 si sono ritrovati a Ferentino. La squadra ha svolto un lavoro aerobico ed una serie di partitelle a tema. Differenziato per Sammarco e Ghiglione, terapie per Viviani e Pinamonti. Durante la seduta si è fermato Gori per un trauma contusivo al piede destro. Assenti Cassata e Valzania impegnati con la nazionale U21.