© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i due giorni di riposo i giallazzurri nel pomeriggio sono tornati a lavoro alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per preparare il match di sabato contro la Sampdoria. Lavori aerobici e possessi palla, questo il programma odierno. Ancora a parte Zampano, terapie per Campbell, mentre sono tornati dalle rispettive Nazionali Pinamonti e Krajnc. Assenti Cassata e Hallfredsson. Per domani prevista la doppia seduta.