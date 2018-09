Frosinone, terapie per Maiello e Ardaiz. Assente Bardi

Fonte: frosinonecalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Penultimo allenamento della settimana per i giallazzurri, che alla ‘Città dello Sport’ continuano a preparare il match di domenica contro il Genoa. Agli ordini di mister Longo i ragazzi hanno svolto lavori per reparto e concluso con una partitella a campo ridotto. Assente Bardi colpito da un attacco febbrile. Terapie per Maiello e Ardaiz. Domani alle 15:00 la rifinitura a Ferentino.