Allenamento mattutino per i giallazzurri in vista della gara interna di mercoledì contro il Parma. Chi è sceso in campo ieri contro la SPAL ha svolto una seduta di scarico, il resto del gruppo, ad eccezione di Gori che ha lavorato a parte, ha disputato una partitella a campo ridotto. È invece rimasto a riposo Viviani che domani si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità del problema muscolare che ieri lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo. Domani alle 15:00 si terrà la seduta di rifinitura a Ferentino. Lo riporta il sito ufficiale del Frosinone.