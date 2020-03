Fumogeno alla finestra per la vittoria virtuale: tifoso scozzese diventa virale

L'astinenza da calcio giocato può fare brutti scherzi o comunque far venire grande nostalgia a tanti appassionati in giro per il mondo. E' il caso di Jamie Towers, tifoso scozzese che dopo aver vinto un campionato virtuale all'ultima giornata, ha acceso un fumogeno dalla finestra di camera condividendo la foto, e la gioia, sui social diventando subito virale. Il tifo al tempo del Coronavirus prende delle pieghe inaspettate.