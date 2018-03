Funerali Astori, arrivate anche Napoli e Juventus

Sembra tutto pronto per i funerali di Davide Astori. Sono arrivati anche Cristiano Giuntoli e Christian Maggio, per il Napoli, oltre a una delegazione molto nutrita della Juventus, con Chiellini, De Sciglio, Landucci, Allegri, Rugani, Barzagli e Buffon, tutti applauditi dalla folla, così come Pirlo.