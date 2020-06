Funerali Mario Corso, Moratti: "Era uomo speciale e indimenticabile"

vedi letture

Giocatore unico, per me è stato un grandissimo dispiacere

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - ''Chi ha avuto la fortuna di vederlo giocare penso abbia un ricordo indistinguibile. Giocatore unico con talento fantastico, che rimane impresso per il suo stile. Insieme al giocatore c'era l'uomo che rappresentava perfettamente il motivo per cui tutti gli volevano bene. Era un uomo speciale, buono, È indimenticabile''. Così Massimo Moratti ricorda Mario Corso, all'uscita del funerale del giocatore nerazzurro scomparso lo scorso 20 giugno. ''In seguito fu un grande amico, una persona per bene; un grandissimo dispiacere. È sempre stato un 'protetto', anche se non aveva bisogno veniva voglia di farlo - aggiunge l'ex patron nerazzurro -. Lo ha sempre capito e ha sempre ricambiato con lo stesso affetto. Hanno costruito la storia dell'Inter, è chiaro che vogliono bene all'Inter. Macchina regalata dopo la Intercontinentale? Mio padre era generoso, gesto fatto come a un figlio''. (ANSA).