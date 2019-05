Furino: "Non mi interessa l'allenatore, basta che la Juventus vinca"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso della trasmissione ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex bianconero Giuseppe Furino: “In casa Juventus c’è una continuità logica per un lavoro sviluppato negli anni con programmazione, regolarità. Sono tutti valori che sono stati importanti negli anni e che ancora oggi sono fondamentali per il cammino di questa società. Qualche aneddoto relativo all’avvocato Agnelli? Il mio periodo ha coinciso con il periodo dell’avvocato, non quello del dottore. È stato il periodo di Boniperti che era il punto di riferimento dell’avvocato. Sono stati anni importanti, qualche aneddoto c’è ma appartiene alla mia sfera personale”.

Sul futuro della panchina bianconera: “Sarri scelta giusta? Non so quali siano i parametri che possano portare alla scelta di Sarri e non mi interessano più di tanto. Allegri è stato un grande tecnico, ha saputo sviluppare nel tempo un’ottima squadra, un buon gioco, ha vinto, cosa c’è di meglio? Nel calcio ognuno ha le sue idee, io ritengo che vincere sia l’unica cosa che conta, come diceva Boniperti”.

Sugli otto Scudetti di fila: “È un’impresa straordinaria, gli avversari cambiano, ma quello che conta non è tanto l’avversario ma il fatto che ogni anno si rinnova la squadra con nuove caratteristiche, la Juve è abituata a questo. Sicuramente è una società che è ben strutturata per il campionato italiano. Ora aspetto di vedere quello che succederà. Non mi interessa chi è il tecnico, l’importante è che la squadra vinta”.