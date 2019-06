Furto in casa Perisic: rubati 4 orologi del valore complessivo di 80mila euro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brutta avventura per Ivan Perisic, che si è recato in caserma per denunciare un furto avvenuto nel suo appartamento milanese: i ladri avrebbero rubato 4 orologi dal valore complessivo di oltre 80.000 euro. Come riporta La Stampa, il croato avrebbe dichiarato ai carabinieri: "L’ultima volta che ho visto gli orologi rubati è stato il 27 maggio prima di partire per la Croazia. La porta d’ingresso dell’abitazione non ha segni di effrazione". A impedire il furto non è bastato il servizio di portineria h24 garantito nel palazzo e il registro in cui all’ingresso si prende nota di chi, autorizzato dai padroni di casa, può usare le chiavi di scorta affidate al portinaio per entrare e uscire dall’appartamento. L’unica persona che in questi giorni sarebbe entrata - regolarmente registrata e autorizzata dai Perisic - è la donna che si occupa delle pulizie.