Fuser su Cutrone: "Lo vedrei bene al Torino, potrebbe rilanciarsi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Tuttosport, l’ex centrocampista di Torino e Milan, Diego Fuser, ha parlato di Cutrone e delle voci che continuano ad accostarlo ai granata: "Ha fatto bene al Milan, poi ha giocato meno nella seconda parte del campionato. Credo possa fare bene a Torino, che è un ambiente diverso da Milano, con meno pressione. Il Toro può essere la società in cui può rilanciarsi, anche in vista degli Europei del prossimo anno. Lo vedrei sicuramente bene in coppia con Belotti. Penso che i grandi giocatori riescano ad adattarsi a fare qualsiasi ruolo".