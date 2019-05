Fusi: "Juve, amaro in bocca per la coppa. Bisogna puntare su Rugani"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Luca Fusi, doppio ex di Juventus e Torino, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera per analizzare i temi del Derby della Mole: “Da una parte c’è la mentalità di voler vincere sempre - ha esordito -, dall’altra la fatica di metterci il cuore che è stato il simbolo di tutti i campioni del Toro, Messi e Ronaldo? Sono entrambi dei grandi giocatori. Ronaldo ha fatto più esperienza in giro per il mondo e ha dimostrato il suo valore. La differenza sarebbe stata più facile da individuare se Messi avesse giocato anche in altri contesti”.

Sulla Champions League: “Dopo il pareggio ad Amsterdam c’erano tutti i presupposti per superare i quarti, anche se l’Ajax si è dimostrato un’ottima squadra. C’era però la speranza, visto anche la gara con l’Atletico Madrid. È rimasto l’amaro in bocca, poteva essere l’anno giusto per vincerla finalmente”.

Su Allegri: “È stato bravo anche in Champions League perché è arrivato in fondo più volte. Bisogna capire se c’è ancora sintonia tra le parti. Se c’è stima e fiducia si può andare avanti. Ad Allegri, per ciò che ha fatto, bisogna dire “grazie””.

Sui possibili colpi in difesa: “Se la Juventus andrà sul mercato saprà dove guardare, ha addetti ai lavori molto competenti. A me piace molto Toloi, che potrebbe fare al caso dei bianconeri. Rugani? Penso che ora sia il momento di puntare su di lui. Deve fare una stagione completa da titolare”.