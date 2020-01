Nel corso della lunga intervista concessa al canale Youtube 'Ídolos', la leggenda del calcio portoghese Paulo Futre ha ricordato anche il Pallone d'Oro soffiatogli per un voto da Ruud Gullit nel 1987, oltre a commentare la sfida eterna tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: "Chiesi a Berlusconi come fece a togliermi quel Pallone d'Oro, so che ci fu il suo zampino dietro... Io comunque non credo in questo tipo di premi, li chiamo non a caso i 'Premi della Vergogna'. Penso per esempio a Cristiano Ronaldo: se l'anno scorso fosse stato ancora al Real Madrid, di certo Modric non avrebbe mai vinto questo riconoscimento. Lui e Messi dovrebbero stare 6-6 in quanto a Palloni d'Oro, non ci sono dubbi su questo", le parole dell'ex calciatore tra le altre del Milan e della Reggiana.